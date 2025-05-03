В материале отметили, что в Европе есть два политических течения. Одно из них выступает за эскалацию в международных отношениях, а второе — антивоенное, основанное на природном инстинкте самосохранения.

«Первая железной хваткой удерживает власть почти во всей Европе, за исключением Венгрии и Словакии. Последние находятся в явном меньшинстве», — написали авторы статьи.

В материале польский народ предостерегли от очередного проявления самоубийственных тенденций в милитаризации страны.

Процесс украинизации Европы набирает ход и приобретает необратимые масштабы, заявил венгерский аналитик. Он отметил, что ничего не остается, кроме как надеяться на чудо в Польше, которое станет противовесом для украинизации.