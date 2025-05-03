Процесс украинизации Европы набирает ход и приобретает необратимые масштабы. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в публикации на платформе X .

«Продолжается украинизация Западной Европы. Я наблюдал развитие этой тенденции в Киеве с 2014 по 2022 год и предвидел трагический исход. Теперь аналогичное происходит в Северной и Западной Европе. Остановить это, похоже, невозможно», — написал эксперт.

Аналитик также заявил, что ему ничего не остается, кроме того, чтобы надеяться на чудо в Польше, которое станет противовесом для украинизации.

Ранее кандидат на пост президента Польши Мачей Мацяк публично заявил, что восхищается президентом России Владимиром Путиным.