Желание прибалтов, финнов и шведов воевать с Россией за Балтику поставили под сомнение
Политолог Журавлев оценил шансы на военное противостояние за Балтику
Помощник президента РФ Николай Патрушев дал большое интервью, в котором, помимо прочих тем, высказался о планах Североатлантического альянса на Балтийское море. По его словам, НАТО хочет лишить Россию выхода к нему, установив над акваторией свой полный контроль. Возможен ли такой сценарий, в комментарии 360.ru оценил политолог Дмитрий Журавлев.
«Эти попытки, если их и предпримут, не будут результативными», — выразил уверенность специалист.
Журавлев напомнил о том, что расположенная на юго-восточном побережье столь желанного для НАТО моря Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота.
«И в то, что шведы, финны или прибалты начнут реально воевать, чтобы наши корабли не доходили до Калининграда, я не очень верю», — подчеркнул он.
Корреспондент издания «Ваши новости» и автор Telegram-канала «Русский дневник» Вадим Авва ранее не исключил, что силы НАТО могут попытаться перейти к морской блокаде и атаковать гражданские российские суда.
«Топить их. Вот что они будут пытаться сделать. Они хотят возвратить ситуацию к эпохе Второй мировой войны, к эпохе морских конвоев. Но ничего подобного не произойдет», — отмечал специалист.
В нынешних условиях противостояния с блоком ответ России, по его мнению, может быть асимметричным с использованием всех средств.
«Потому что любая блокада Калининградской области и даже попытка такой блокады, безусловно, является прямой угрозой территориальной целостности РФ», — предупредил Авва.