Желание прибалтов, финнов и шведов воевать с Россией за Балтику поставили под сомнение

Помощник президента РФ Николай Патрушев дал большое интервью , в котором, помимо прочих тем, высказался о планах Североатлантического альянса на Балтийское море. По его словам, НАТО хочет лишить Россию выхода к нему, установив над акваторией свой полный контроль. Возможен ли такой сценарий, в комментарии 360.ru оценил политолог Дмитрий Журавлев.

«Эти попытки, если их и предпримут, не будут результативными», — выразил уверенность специалист.

Журавлев напомнил о том, что расположенная на юго-восточном побережье столь желанного для НАТО моря Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота.

«И в то, что шведы, финны или прибалты начнут реально воевать, чтобы наши корабли не доходили до Калининграда, я не очень верю», — подчеркнул он.

Корреспондент издания «Ваши новости» и автор Telegram-канала «Русский дневник» Вадим Авва ранее не исключил, что силы НАТО могут попытаться перейти к морской блокаде и атаковать гражданские российские суда.

«Топить их. Вот что они будут пытаться сделать. Они хотят возвратить ситуацию к эпохе Второй мировой войны, к эпохе морских конвоев. Но ничего подобного не произойдет», — отмечал специалист.

В нынешних условиях противостояния с блоком ответ России, по его мнению, может быть асимметричным с использованием всех средств.

«Потому что любая блокада Калининградской области и даже попытка такой блокады, безусловно, является прямой угрозой территориальной целостности РФ», — предупредил Авва.