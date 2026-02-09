В ЕС предложили новую санкционную схему против России

Евросоюз впервые предложил распространить санкции на порты третьих стран в рамках 20-го пакета мер против России. Ограничения могут затронуть другие страны из-за операций с российской нефтью, сообщило агентство Reuters .

В проект внесли порт Кулеви в Грузии и порт Каримун в Индонезии. В документах также фигурировали 42 танкера.

Кроме того, Евросоюз предложил ввести санкции против банков Keremet и ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» из Киргизии, а также финансовых структур из Лаоса и Таджикистана. При этом союз, по информации журналистов, планировал снять ограничения с двух китайских банков.

Обсуждаемые меры могут затронуть российскую компанию «Башнефть» и восемь нефтеперерабатывающих заводов, включая предприятия в городе Туапсе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о планах включить в новый пакет полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти.