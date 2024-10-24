«Ждет хаос». Европу предупредили о неминуемом катаклизме

Более 40 ведущих климатологов планеты предупредили лидеров стран Северной Европы о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана. В открытом письме они призвали их к немедленным действиям.

Исследователи подчеркнули, что риски ослабления циркуляции течений ранее сильно недооценили.

В ходе ряда исследований стало известно о замедлении течения Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС) в результате глобального потепления, что грозит погружением климата планеты в хаос.

«Такое изменение циркуляции океана имеет разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света», — заявили ученые.

По словам климатологов, первый и самый сильный удар ощутят в Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и Финляндии. В эти страны придет значительное похолодание, причем экстремальные погодные условия закрепятся.

Ранее ученые из Университета Пердью предрекли экстремальную погоду для проживания в нескольких регионах. В эту зону попали Средний Запад США, Западная Африка и часть Южной Азии