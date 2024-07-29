Названы регионы, где будет невозможна жизнь из-за жары
CNN: Южная Азия и Средний Запад США станут непригодными для жизни из-за жары
Ученые из американского Университета Пердью назвали регионы мира, которые скоро станут непригодными для жизни людей из-за жары. Об этом сообщил телеканал CNN.
Американские исследователи провели моделирование на основе данных об изменении климата и волнах аномальной жары на планете. На их основе они спрогнозировали, в каких регионах мира погода из-за глобального потепления станет экстремальной для проживания человека.
«Западная Африка и некоторые регионы Южной Азии находятся в числе самых уязвимых, поскольку это территории с высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для охлаждения», — отметили ученые.
В зону риска попал и Средний Запад США, где прогнозируется возникновение влажной жары.
Кроме того, ученые отметили, что даже ночью люди не смогут восстановиться от жары. Жители развитых стран, имеющие доступ к технологиям, смогут легче ее переносить, но ненамного. Дело в том, что человеческий организм не способен самоохлаждаться в экстремальных условиях.
Ранее ученые Университета Тулузы заявили о росте турбулентности в ясном небе в Северном полушарии по ходу изменения климата, что опасно для авиации.