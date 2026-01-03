«Ждем санкций ЕС». Атаку США на Венесуэлу оценили в Совфеде

Клишас с иронией заявил, что ждет санкций ЕС против США после атаки на Венесуэлу

Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас с иронией заявил, что ждет санкций ЕС против США после атаки на Венесуэлу. Об этом он написал в Telegram-канале .

«Ждем санкций стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства», — отметил Клишас.

В ночь на 3 января в Каракасе раздались мощные взрывы, очевидцы заметили их в порту Ла-Гуайра, аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и около военных баз на побережье.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро своим указом ввел чрезвычайное положение на территории страны. Республика призвала государства Карибского бассейна, Латинской Америки и мира мобилизоваться в солидарности против американской агрессии.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявляла, что президент США Дональд Трамп поручил военным атаковать цели внутри Венесуэлы.