Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал важные международные мероприятия в сфере обороны, а также заявил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины. Об этом он сообщил в телеграм-канале .

«Надежные гарантии безопасности — это единственная реальная основа для того, чтобы мир был <…> Документы по гарантиям готовы», — отметил он.

Глава киевского режима подчеркнул, что нет альтернативы миру, безопасности и восстановлению украинского государства.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский предупредил Зеленского, чем обернется для него отказ от условий президента США Дональда Трампа по Донбассу и ЗАЭС. В этом случае главарь киевского режима повторит судьбу венесуэльского лидера Николаса Мадуро.