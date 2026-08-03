Жара в Южной Корее побила рекорд за всю историю наблюдений

Korea JoongAng Daily: жара в Южной Корее стала рекордной с 1904 года

В городе Янсан на юго-востоке Южной Кореи пять дней подряд держится максимальная температура выше 40 градусов, это рекордные цифры за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщило Korea JoongAng Daily .

Накануне, 2 августа, в Янсане температура достигла 42,5 градуса, в других районах провинций Чоннам и Кеннам воздух прогревается до 39 градусов.

В Корейском метеорологическом управлении отметили, что метеонаблюдения в стране ведут с 1904 года и такую сильную жару зафиксировали впервые. Янсан стал «полюсом жары» из-за того, что находится в котловине, окруженной горами. Из-за естественных преград ночью ветер не успевает развеять зной.

Накануне в стране уже сообщили о 13 погибших из-за аномальной жары.

Ранее Financial Times подсчитала, что экономика стран Европы потеряла более трех миллиардов евро из-за аномальной жары. Одним из факторов ущерба стали лесные пожары.