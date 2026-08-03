FT: Европа потеряла более трех миллиардов евро из-за аномальной жары и пожаров

Экономика стран Европы потеряла более трех миллиардов евро из-за аномальной жары летом 2026 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

По подсчетам газеты, за первые два месяца жары в регионе сгорело почти 0,5 миллиона гектаров леса. Одно это нанесло ущерб в 3,1 миллиарда евро пяти самым пострадавшим странам Евросоюза.

Полный объем ущерба пока неизвестен, потери в недвижимости, туристической отрасли и сельском хозяйстве все еще подсчитывают.

Ранее ассоциация европейских зернотрейдеров Coceral сообщила, что из-за аномальной жары в Европе соберут меньше зерновых. В результате аграрии недосчитаются 2,1 миллиарда евро.