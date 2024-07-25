Жан-Пьер поспорила с журналистами из-за «сокрытия» данных о состоянии Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер стала спорить с журналистом Питером Дуси о том, скрывала ли администрация состояние президента США Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал Fox News .

Корреспондент спросил Жан-Пьер о здоровье главы государства и его когнитивных способностях после отказа участвовать в выборах. Также журналист поинтересовался, кто приказал Белому дому «покрывать» Байдена. В ответ Жан-Пьер высказалась, что «этот нарратив» нравится критикам президента.

«Во-первых, никакого покрывательства не было. Я хочу внести ясность по этому поводу. Я знаю, что это тот нарратив, который вы все [распространяете]», — отметила пресс-секретарь.

Дуси перебил ее и заявил, что обозревает деятельность Байдена на протяжении пяти лет. Журналист и Жан-Пьер несколько раз прерывали друг друга, после чего пресс-секретарь предложила послушать предстоящее «мощное и важное» обращение Байдена о выходе из предвыборной гонки.

Ранее газета Financial Times предположила, что американскому лидеру после отказа от участия в выборах будет проще действовать на мировой арене. В издании отметили, что он освободится от многих политических ограничений.