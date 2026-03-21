Жан-Клод Ванн Дамм и Сталлоне растрогали до слез прощанием с Чаком Норрисом
Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм опубликовал в своих социальных сетях скорбное послание, посвященное смерти легендарного мастера боевых искусств и киноактера Чака Норриса. Трогательные слова семье артиста адресовал и Сильвестр Сталлоне.
Ван Дамм выразил глубокие соболезнования родственникам и друзьям Чака Норриса. Он подчеркнул, что это невосполнимая утрата для всего мирового кинематографа.
В своем обращении артист отметил, что их дружба зародилась еще на заре его карьеры.
«Мы знали друг друга с юных лет, и я всегда уважал его как человека», — написал Жан-Клод Ванн Дамм.
Соболезнования также выразили Дольф Лундгрен и многие другие актеры. Сильвестр Сталлоне посвятил смерти Чака Норриса отдельный пост.
Мне было очень приятно работать с Чаком. Он был настоящим американцем во всех смыслах этого слова. Великий человек. Мои глубочайшие соболезнования его прекрасной семье.
Сильвестр Сталлоне
Чак Норрис умер 20 марта на Гавайях. Актеру было 86 лет. Всего за девять дней до смерти, 10 марта, артист отметил свой день рождения. В последнем видео в соцсетях он боксировал на тренировке и шутил: «Я не старею, я перехожу на новый уровень».