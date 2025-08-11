Власти Японии проявили неслыханное неуважение к России, потребовав у Сахалина вернуть преподнесенный 25 лет назад подарок. Япония выставила себя жадной и невежливой страной, такой вывод сделали китайские аналитики в издании Baijiahao .

Власти Японии несколько дней назад потребовали у Сахалина вернуть макет храма Кинкакудзи, который в качестве подарка преподнесли российской стороне 25 лет назад. Макет хранится в Сахалинской государственной библиотеке.

По данным издания, таким поступком возмутились даже простые японцы.

«Японские пользователи Сети были озадачены произошедшим. Дело в том, что эта модель храма не является ценной культурной реликвией. Просьба вернуть ее после стольких лет выставляет Японию жадной и невежливой страной», — отметили китайские аналитики.

Японские дипломаты проявили «беспрецедентную жадность, мелочность и неуважение к Сахалину», заявили авторы материала.

Российская сторона высмеяла соседей и ответила, что не планирует возвращать подарки. По мнению китайских журналистов, Япония выбрала странный способ налаживания дипломатических контактов.

В МИД России ранее поставили на место министра иностранных дел Японии, который высказался о незаконности оккупации Курильских островов.