Землетрясение в Афганистане унесло жизни более 1,4 тысячи человек

В Афганистане после землетрясения погибли более 1,4 тысячи человек. Ранены свыше 3,1 тысячи. Такое заявление сделал пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

Землетрясение магнитудой шесть баллов с пятью афтершоками произошло в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар. Разрушительные толчки оставили множество деревень в руинах и серьезно подорвали и без того слабую систему здравоохранения, истощенную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.

«Число погибших… в провинции Кунар в результате землетрясения к настоящему моменту — 1411 человек, получивших травмы — 3124 человека, 5412 домов разрушены», — написал Моджахед на своей странице в соцсети Х.

Спасательные работы продолжаются. Под завалами могут находиться сотни людей, сообщил RT..

Ранее на Камчатке зафиксировали 29 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5 балла за минувшие сутки. Кроме того, ученые обнаружили активность вулкана Камбальный. Туристам посоветовали держаться от него подальше.



