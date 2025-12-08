Власти Японии предположили, что при землетрясении вблизи Токио погибнут до 18 тысяч человек

Японское правительство допустило гибель до 18 тысяч человек при землетрясении вблизи Токио. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Kyodo .

По данным местных властей, риск такого масштабного события высок в ближайшие десятилетия. Потенциальные экономические потери при худших условиях оцениваются примерно в 83 триллиона иен (около 535 миллиардов долларов). Вероятность возникновения подобной катастрофы в столичном регионе достигает почти 70%.

Помимо человеческих жертв, подобное бедствие затронет миллионы жителей региона, включая важные государственные структуры и крупные корпорации. Ожидается разрушение около 400 тысяч строений.