Власти Японии предположили, что при землетрясении вблизи Токио погибнут до 18 тысяч человек

Японское правительство допустило гибель до 18 тысяч человек при землетрясении вблизи Токио. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Kyodo.

По данным местных властей, риск такого масштабного события высок в ближайшие десятилетия. Потенциальные экономические потери при худших условиях оцениваются примерно в 83 триллиона иен (около 535 миллиардов долларов). Вероятность возникновения подобной катастрофы в столичном регионе достигает почти 70%.

Помимо человеческих жертв, подобное бедствие затронет миллионы жителей региона, включая важные государственные структуры и крупные корпорации. Ожидается разрушение около 400 тысяч строений.

