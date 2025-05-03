Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии

Фото: РИА «Новости»
Фото: Фото: РИА «Новости»

В индонезийском регионе Горонтало произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщили в национальном сейсмологическом агентстве BMKG. Эпицентр находился на глубине 97 километров.

«Подземные толчки ощущались в различных регионах Горонтало, даже в таких отдаленных районах, как Северный Сулавеси, Северный Калимантан и Центральный Сулавеси», — говорится в сообщении, опубликованном агентством на своем сайте.

Информации о пострадавших или разрушениях нет. Угроза цунами отсутствует.

В Турции предрекли продолжение землетрясений в Стамбуле в течение месяца. Профессор Шюкрю Эрсой спрогнозировал афтершоки до четырех баллов.

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