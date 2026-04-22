В Японии из-за землетрясения земная кора сместилась на 8 сантиметров

Землетрясение, которое зафиксировали к северо-востоку от побережья Японии, вызвало смещение земной коры. Об этом сообщили на сайте правительственного комитета страны по изучению сейсмособытий.

Из-за подземных толчков земная кора сместилась на восемь сантиметров. Особенно серьезные изменения произошли в префектуре Иватэ.

«Зафиксировано смещение точки наблюдения», — заявили в комитете.

Ранее шесть человек пострадали во время землетрясения в Японии. По местным меркам это были несильные толчки. Очевидцы даже ничего не почувствовали.

До этого сейсмологи Национального метеорологического управления призывали жителей префектур Иватэ, Аомори, Мияги и юга острова Хоккайдо эвакуироваться.