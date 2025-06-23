Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Папуа-Новой Гвинее

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение. Об этом сообщил сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксировали в 03:17 по времени UTC (06:17 по московскому времени) в 81-м километре от города Кимбе. Его население достигает 18,8 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 48 километров.

Информации о жертвах и разрушениях инфраструктуры пока не поступало.

В начале июня мощное землетрясение произошло у северного побережья Чили. Эпицентр находился в 194-х километрах к юго-востоку от Каламы, очаг залегал на глубине 132-х километров. Сведения о погибших и пострадавших также не уточнялись.