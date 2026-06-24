Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на Филиппинах

На Филиппинах зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в среду, 24 июня, в 10:04 по местному времени (05:04 по московскому времени). Согласно данным организации, эпицентр землетрясения находился в 75 километрах к западу от района Балингасай, а очаг залегал на глубине 10 километров.

На данный момент нет информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры. Угроза цунами не объявлялась.