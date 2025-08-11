В Турции во время землетрясения пострадали 29 человек и обрушилось 16 зданий

Фото: Землетрясение в Антакье в 2023 году / РИА «Новости»

В результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир обрушились 16 зданий. Поисково-спасательные работы завершены, сообщил на брифинге глава МВД республики Али Ерликая, его слова привело РИА «Новости» .

«В общей сложности в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир обрушились 16 зданий, только в четырех из них постоянно проживали люди. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле», — сообщил Ерликая.

Из-под завалов обрушившихся строений спасатели извлекли четверых человек. Один из них, 81-летний муджчина, позже скончался, отметил министр. По его информации, всего от землетрясения пострадали 29 человек.

Ближе всех к эпицентру подземных толчков расположен город Сындыргы, в котором разрушенными оказались 10 строений. Жители западной части Стамбула также почувствовали толчки.