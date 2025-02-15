Зеленскому запретили говорить на украинском языке на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили выступать на украинском языке на Мюнхенской конференции по безопасности. Отказ ее модератора попал в трансляцию.
«Могу ли я говорить на украинском?» — спросил Зеленский, на что тут же услышал отрицательный ответ.
После этого зал засмеялся.
Мюнхенская конференция проходит с 14 по 16 февраля. Это один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности.
Ранее украинский президент назвал беседу Владимира Путина и Дональда Трампа угрозой всему миру. При этом он отметил, что личные контакты будут показательнее и важнее, чем диалоги по телефону. Зеленский подчеркивал, что принятые без участия киевских властей решения Украина не примет.
Три человека погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ по машине
Сильный снегопад закрыл дорогу на Ай-Петри в Ялте
Агрессивных робопсов на цепи представили на выставке в Японии
ВС России захватили больше Javelin, чем осталось у Великобритании
Россиянка вытерла ноги о баннер к 80-летию Дня Победы
В Норвегии назвали исход конфликта на Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте