15 февраля 2025 13:48 Зеленскому запретили говорить на украинском языке на Мюнхенской конференции 0 0 0 Фото: Global Look Press Мир

Германия

Владимир Зеленский

Запреты

Украина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили выступать на украинском языке на Мюнхенской конференции по безопасности. Отказ ее модератора попал в трансляцию.

«Могу ли я говорить на украинском?» — спросил Зеленский, на что тут же услышал отрицательный ответ. После этого зал засмеялся.

Мюнхенская конференция проходит с 14 по 16 февраля. Это один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности.

Ранее украинский президент назвал беседу Владимира Путина и Дональда Трампа угрозой всему миру. При этом он отметил, что личные контакты будут показательнее и важнее, чем диалоги по телефону. Зеленский подчеркивал, что принятые без участия киевских властей решения Украина не примет.