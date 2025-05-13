Зеленскому задали неожиданный вопрос после его согласия на переговоры с Россией

Профессор Малинен задал вопрос Зеленскому об отмене закона о запрете переговоров

У президента Украины Владимира Зеленского спросили об отмене указа в стране, запрещающего вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Вопрос задал профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X .

«Может быть, для начала вам стоит отменить указ, запрещающий вам вести переговоры?» — написал он.

Так эксперт отреагировал на слова Зеленского о готовности встретиться с Путиным после предложения президента России провести переговоры в Стамбуле 15 мая.

Американский лидер Дональд Трамп призвал украинское руководство немедленно соглашаться на предложение Путина о переговорах. Зеленский выразил готовность к диалогу.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Украину не упускать возможность прямых переговоров с Россией. По его словам, желание российской стороны возобновить прямой диалог — чрезвычайно важное. Турция готова оказать поддержку на каждом этапе этого процесса.