Следующее новогоднее обращение к гражданам Украины в качестве президента запишет бывший главнокомандующий ВСУ и посол страны в Лондоне Валерий Залужный. Такой прогноз в беседе с читателями сделал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Он подчеркнул, что после ухода Зеленского на Украине появится правительство национального единства, которое возглавит Залужный.

По мнению журналиста, на следующих выборах Зеленскому победы не одержать, а другие кандидаты, включая главу военной разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и курирующего безопасность и внутренние дела заместителя Офиса президента Украины Олега Татарова, неизбираемы.

Также Игнатиус заявил, что не ожидает завершения боевых действий в 2026 году. По его прогнозу, российские войска после освобождения территории Донецкой Народной Республики пойдут на запад для освобождения Днепропетровска.

Кроме того, сам конфликт расширится после того как НАТО собьет российский беспилотник, угрожавший гражданскому самолету в воздушном пространстве Евросоюза.

Основатель файлообменников Mega и Megaupload предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком ранее заявил, западные кураторы подготовили бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к приходу к власти на Украине.

По его словам, его основной задачей станет добиться перемирия с президентом России Владимиром Путиным, чтобы подготовить страну к новому витку конфликта после завершения срока Дональда Трампа.