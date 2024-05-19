Зеленскому предсказали отставку и-за серого кардинала в его офисе | 360°

Мир 19 мая 2024, 08:22 Зеленскому предсказали отставку и-за серого кардинала в его офисе WP: Зеленский станет уязвимым после 20 мая из-за влияния Ермака Официальный сайт президента Украины

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Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истекает, и после 20 мая он станет уязвимым для критики на фоне значительного влияния главы его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По словам автора материала, администрация украинского президента стала обладать «необычайными полномочиями», из-за чего Ермак превратился во влиятельного серого кардинала.

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«Это сделало Ермака, вероятно, самым могущественным главой офиса президента в истории страны, практически неотличимым от своего начальника», — указали в издании.

В газете также подчеркнули, что на Зеленского обрушивается шквал критики из-за недемократичности и чисток в отношении ключевых должностных лиц, среди которых оказался и популярный главком ВСУ Валерий Залужный.

«Теперь для легитимности президента и его ключевого советника будут еще более серьезные вызовы в свете того, что пятилетний срок Зеленского формально истекает 20 мая, — подчеркнули в издании.

Ранее директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал о разочаровании Зеленского в Западе. По словам политолога, украинский президент понял, что США все больше склоняются к дипломатическому завершению конфликта.