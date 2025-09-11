Раскрыты подробности расследования гибели перебежчика Кузнецова

Мать перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, опознала его тело в Испании. Об этом RT сообщил знакомый семьи Кузьминовых.

Тело предателя нашли в Испании в 2024 году.

«Она (мать Кузьминова — прим. ред.) связывалась со своими родственниками. Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон», — отметил собеседник телеканала.

По данным CBS, перебежчика похоронили в безымянной могиле.

В ноябре 2024 года стало известно, что Кузьминова застрелили на парковке дома в Испании. В него попали минимум шесть раз и переехали машиной. Убийцы скрылись на авто и сожгли его.