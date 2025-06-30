В Раде заявили, что Зеленский должен требовать аудиенции у Путина

У президента Украины Владимира Зеленского не осталось никаких вариантов, кроме личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Депутат отметил, что после неудачных саммитов НАТО и ЕС у Зеленского не осталось никаких серьезных аргументов.

«Последний аргумент Зеленского — „я буду обсуждать территориальные вопросы только с Путиным“», — написал Дубинский.

При этом, по его мнению, без этой встречи никаких договоренностей не будет. По словам политика, президент Украины не получил ни новых ассигнований, ни оружия, но продолжает настаивать на переговорах.

«Мне не дали ни денег, ни оружия, но назвали „милягой“ — поэтому сдавайся, Путин?» — иронично прокомментировал Дубинский.

Он назвал позицию Зеленского ролью «упоротого», который угрожает, но сам не знает, что может при этом сделать. Политик также напомнил о провале попыток Зеленского повлиять на Дональда Трампа во время саммита НАТО в Гааге.

Ранее американский сенатор Крис Кунс Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге просил о возможности покупать больше американского оружия на деньги европейцев. Его слова привел RT.