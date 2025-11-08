Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отчитаться перед партнерами относительно распределения финансовой помощи, полученной им от Запада на оборону. Он раздает деньги на социальные выплаты и популистские программы, сообщило британское издание The Spectator .

«Почему они должны продолжать финансировать оборону Украины, пока он раздает деньги», — говорится в публикации.

Зеленскому придется подготовить убедительные аргументы, чтобы западные партнеры продолжили и дальше финансировать Украину тогда, когда она раздает деньги направо и налево.

В статье также отметили, что сейчас Зеленский часто принимает внутренние политические решения, стремясь повысить свой рейтинг. Например, он объявил о «зимней поддержке», в рамках которой каждый украинец получит от государства одну тысячу гривен.

Зеленский также расщедрился на программу, в рамках которой украинцы смогут бесплатно проехать 1800 миль (около трех миллионов километров) по государственной железной дороге. И все это на фоне дефицита бюджета и отказа Бельгии поддержать план по конфискации замороженных российских активов.

Еврокомиссия все же не перестала давить на бельгийские власти, желая изъять из депозитария Euroclear 140 миллиардов евро из активов России, желая передать их Украине в виде кредита, надеясь, что Киев сможет их погасить за счет будущих репараций.