Еврокомиссия усилила давление на Бельгию для решения по активам России

Власти Бельгии, отказавшись в одиночку нести ответственность за конфискацию российских активов для финансирования кредита Украине, снова столкнулись с давлением со стороны Еврокомиссии. Новый раунд переговоров прошел в минувшую пятницу, 7 ноября, сообщило агентство Belga .

Речь идет об изъятии из бельгийского депозитария Euroclear 140 миллиардов евро из замороженных активов России с передачей их Украине в виде кредита, который страна погасит за счет будущих репараций.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевера в ходе октябрьского саммита заблокировал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по изъятию российских активов.

Он подчеркнул, что страна не должна в одиночку нести ответственность за финансовые и юридические риски.

Политик запросил гарантии со стороны всех стран Евросоюза, если Россия потребует компенсации. Но остальные государства свое согласие на это не дали.

При этом идею Еврокомиссии уже поддержали Германия и Франция, которые усилили давление на Бельгию.

Окончательное решение страны примут во время декабрьского саммита. Новый раунд переговоров продолжится несколько дней и пройдет на всех уровнях, включая встречи глав государств.

В минувший четверг, 6 ноября, вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что без выделения Украине кредита за счет замороженных российских активов страна потеряет финансовую поддержку Международного валютного фонда. Он пояснил, что организация потребовала от Евросоюза подтвердить свои финансовые обязательства перед Украиной для выделения очередного транша.