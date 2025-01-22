Зеленскому понравилась идея расширения территорий США за счет России

Президент Украины Владимир Зеленский допустил теоретическое расширение американских территории за счет России. Об этом сообщило украинское издание «Европейская правда».

На Всемирном экономическом форуме в Давосе у политика спросили, не считает ли он опасными слова нового президента США Дональда Трампа о расширении территории с помощью присоединения Канады и Гренландии.

«Что касается расширения Америки, честно говоря, это были общие слова президента Трампа <…> Если у него идея расшириться за счет Российской Федерации, например, то почему нет?» — сказал Зеленский.

Ранее политолог Александр Шатилов выразил мнение, что слова Трампа о Гренландии — это способ давления на Европу. Он отметил, что республиканец хочет перестроить внутреннюю политику и экономику Штатов. При этом идеи Трампа выглядят довольно рискованно.