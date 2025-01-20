Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в разговоре с Life заявил, что избранный президент США Дональд Трамп воспринимает политику как «область возможного».

Собеседник издания считает, что американский лидер настроен перестроить всю внутреннюю политику и экономику США, при этом его анонсируемые меры выглядят довольно рискованно.

«Я не думаю, что все его обещания будут реализованы в том объеме, в котором он их заявлял, а некоторые, возможно, вообще не будут выполнены», — считает Шатилов.

Политолог уверен, что заявления о «присвоении» Гренландии стоит воспринимать лишь как элемент морального давления на европейских партнеров.