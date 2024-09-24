Зеленскому отказали в праве критиковать Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет никакого права отпускать критические высказывания в адрес кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Об этом в социальной сети X заявил сын американского политика Дональд Трамп — младший.

Также он отметил, что у украинского президента нет оснований высказываться в сторону кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса.

«Получивший миллиарды долларов финансирования от налогоплательщиков США иностранный лидер приехал к нам в страну и еще имеет наглость резко отзываться о кандидате на пост президента от Республиканской партии? Причем делает это после того, как моего отца пытался убить проукраинский фанатик? Какой позор!» — написал Трамп-младший.

Сына кандидата в президенты Соединенных Штатов возмутило высказывание Зеленского о том, что Трамп на самом деле понятия не имеет, как остановить конфликт на Украине.