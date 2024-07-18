Зеленскому напомнили об отсутствии полномочий указывать России

Россия самостоятельно примет решение об участии в международных форматах. На это в комментарии РИА «Новости» указала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Так она оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что второй мирный саммит должен пройти при участии российской делегации.

«Что кому делать, точно решать будет не Зеленский. Тем более что-то там диктовать России, так сказать, ему даже не стоит думать об этом», — заявила Захарова.

Она добавила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН назвал махинацией все попытки западных лидеров протащить предложения Зеленского через различные форумы и саммиты.

«Предельно четко и конкретно: никаких ультиматумов, никакой „формулы Зеленского“, которая навязывается, никто в нашей стране не приемлет», — подытожила Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в подготовке второй запланированной мирной конференции по Украине страны Запада повторяют свою главную ошибку, на которую им неоднократно указывали: не учитывают предпосылки, которые привели к конфликту. Вместо этого они предлагают новые и неприемлемые для России подходы.