Запад взял курс на продавливание ультиматумов Зеленского любой ценой

Западные страны взяли курс на продавливание ультиматумов президента Украины Владимира Зеленского, причем любой ценой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после заседания в СБ ООН. Цитату привело РИА «Новости».

«Взят курс на продавливание любой ценой так называемого плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума», — подчеркнул российский дипломат.

Лавров добавил, что запланированная вторая конференция по Украине содержит абсолютно неприемлемые для России подходы. Кроме того, Запад в своих инициативах по ситуации на Украине никогда не называет истинные причины конфликта. В частности, невыполнение минских договоренностей со стороны Киева и запрет русского языка.

Лавров отметил, что при урегулировании украинского кризиса нужно учитывать реалии на земле и перестать накачивать Киев оружием. Помимо этого, вхождение новых регионов в состав России в результате референдумов обсуждению не подлежит.