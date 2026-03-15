Французский журналист France Inter напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому об актерском прошлом, включив во время интервью саундтрек к сериалу «Слуга народа». Видео опубликовали на YouTube-канале СМИ.

Зеленский начал улыбаться, услышав композицию. На вопрос журналиста, изменился ли он с тех пор, как играл роль украинского президента в сериале, ответил утвердительно. По словам Зеленского, его изменили боевые действия.

Глава киевского режима добавил, что еще до начала конфликта у него было свое видение развития страны. Теперь же он стал думать о совершенно иных вещах.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал о крахе самопиара Зеленского из-за слов президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома ранее заявил, что Америка не нуждалась в поддержке Украины в вопросе отражения ударов иранских дронов.