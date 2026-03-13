В МИД России заявили о крахе самопиара Зеленского

Информационная кампания президента Украины Владимира Зеленского о помощи США в борьбе с беспилотниками потерпела крах после заявления американского президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в телеграм-канале .

Ранее Трамп заявил, что Киев никак не помогал Вашингтону отражать удары иранских беспилотников. По словам президента США, Соединенные штаты не нуждались в такой поддержке со стороны Украины.

Мирошник заявил, что прежние заявления украинских властей о важной роли Киева в противодействии дронам не выдержали проверки.

«Так долго и любовно надуваемый шарик самопиара Зеленского об украинской помощи США в борьбе с дронами так резко, но ожидаемо схлопнулся», — написал он.