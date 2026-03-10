«Зеленскому дали пинка». Японцы удивились словам Трампа о смягчении санкций против России

Многие признались, что не ожидали такого поворота в отношениях Соединенных Штатов с Москвой и Европой. Один из пользователей написал, что еще несколько лет назад не поверил бы в более тесный диалог американцев с Россией, чем с европейскими странами.

«Вот кто бы сказал несколько лет назад, что Соединенные Штаты будут куда лучше ладить с Россией, чем с Европой — ни за что не поверил бы. Но Дональд Трамп и Владимир Путин смогли переломить устоявшуюся структуру отношений между странами», — написал он.

Часть читателей высказались еще смелее.

«Ха, Зеленскому снова дали под зад ногой. Уже пятый раз подряд, кстати», — отметил один из них.

Другой добавил, что «дело в шляпе. Запад опять остался в проигравших». Еще один комментатор отметил, что ему понравилось, как Путин и Трамп наладили хорошие отношения.

Ранее пользователи портала обсудили заявление президента России о продолжении масштабной работы по укреплению армии. Они высказали мнение, что на фоне затяжного конфликта Украину и ее лидера Владимира Зеленского ждет тяжелое будущее.