Президент Украины пытается скрыть свое политическое и военное унижение, поэтому начинает признавать возможность сделки с Россией. Об этом заявил научный сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос, его статью опубликовал сайт министерств иностранных дел государств — членов БРИКС.

Аналитик прокомментировал высказывание украинского лидера о возможности вступить в прямые переговоры с президентом Владимиром Путиным для мирного урегулирования.

Лейрос обратил внимание, что для переговорного процесса ВСУ следует покинуть Курскую область. Он также напомнил, что Зеленский не назначил в 2024 году выборы и тем самым потерял легитимность. По мнению эксперта, условия для переговоров в итоге будет задавать победившая сторона.

«Украина не в состоянии что-либо требовать просто потому, что Киев терпит поражение на поле боя. Только Москва может сказать, когда на самом деле закончатся военные действия», — подчеркнул он.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что конфликт на Украине до сих пор идет по вине Зеленского. Он отметил, что украинскому лидеру не следовало допускать начала спецоперации России.