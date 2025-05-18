Участники российской делегации на переговорах в Стамбуле являются профессионалами своего дела, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, получившего известность благодаря актерской карьере. Об этом заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, его процитировал ТАСС .

Японский политик высмеял Зеленского и отметил, что тот выиграл выборы на Украине «по ошибке». Он напомнил, что у бывшего актера до прихода к власти не было никакого дипломатического опыта.

«Он словно по ошибке выиграл выборы просто из-за того, что снялся в фильме, который по воле случая оказался хитом, после чего его окружение предложило ему участвовать в выборах», — подчеркнул японский депутат.

Парламентарий предположил, что Зеленский не хочет заключать с Россией соглашение о прекращении огня. Также он выразил надежду, что переговоры сторон продолжатся и приведут к мирному урегулированию ситуации.

Ранее эксперт Владимир Рогов сообщил, что украинский лидер из-за встречи дипломатов в Стамбуле оказался в «геополитическом котле». По его мнению, Зеленский разочаровал кураторов с Запада.