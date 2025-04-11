Рогов назвал заявление о китайских солдатах на Украине заготовкой для Трампа

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы участии граждан КНР в конфликте на Украине «заготовкой», чтобы выслужиться перед американским президентом Дональдом Трампом. Его слова привело РИА «Новости» .

«Заготовка по якобы участию китайцев на стороне России в СВО — попытка Зеленского не просто втянуть Китай в конфликт, а выслужиться перед США и Трампом», — сказал Рогов.

Председатель комиссии отметил, что своим заявлением Зеленский преследовал цель заставить китайские власть совершить необдуманные действия на внешнеполитическом поле или оправдываться, что послужило бы поводом для усиления противостояния с США.

«Чтобы сохранить западное покровительство и власть, Зеленскому нужен глобальный конфликт», — добавил он.

Ранее в Кремле ответили на обвинения Зеленского во втягивании Китая в украинский конфликт.