Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить спекулировать на теме Донбасса и Запорожской АЭС. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в интервью РИА «Новости» .

«О территориальной целостности Украины, когда речь идет о Донбассе и Запорожской АЭС, речь точно не идет, потому что это Россия», — сказал Рогов.

Он добавил, что Зеленскому как никому другому нужно об этом хорошо помнить и знать. По его словам, Запорожская АЭС и Донбасс не имеют никакого отношения к Украине и ему пора прекратить спекуляции на этот счет.

Так Рогов отреагировал на заявление Зеленского, который в преддверии переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта сообщил, что Киев не готов к территориальным компромиссам и не отдаст Донбасс и ЗАЭС без боя.

По мнению политика, украинский лидер намеренно спекулировал на территориальной теме и безопасности атомной станции, пытаясь затянуть переговорный процесс и сорвать возможные мирные договоренности.