Украинского лидера Владимира Зеленского призвали не давить на членов Североатлантического альянса по вопросу присоединения Украины к НАТО. Об этом написали в британском издании The Telegraph со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным журналистов, чиновники НАТО обратились к президенту по итогам саммита альянса в Литве в 2023 году. Это случилось после того, как в блоке решили, что государства, поддерживающие вступление Украины в альянс, сформировали «слишком сильное давление» вокруг этого решения.

«Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС», — сказано в публикации.

По данным газеты, украинская сторона не продвинется к членству в НАТО на саммите в этом году, потому что страны-участники блока опасаются, что альянс втянут в конфликт с Россией.

Ранее журналисты газеты The New York Post написали, что неудачная политика американского лидера Джо Байдена спровоцировала провалы ВСУ на линии боевого столкновения. В том числе на это повлияла нехватка оружия в украинских войсках.