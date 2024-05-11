«Мы лишь помогли». В США назвали потенциальных заказчиков покушения на Зеленского | 360°

Мир 11 мая 2024, 05:14 «Мы лишь помогли». В США назвали потенциальных заказчиков покушения на Зеленского Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: убийство Зеленского заказали его враги внутри Украины РИА «Новости»

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Американские власти не инициировали якобы сорванное на президента Украины Владимира Зеленского покушение, но помогли его врагам внутри страны сделать это. Таким мнением в интервью YouTube-каналу Redacted поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, вряд ли американские спецслужбы окажутся главными инициаторами, но точно могут быть помощниками.

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«У Зеленского хватает врагов в армии. <…> К ним добавляются те украинцы, которые хотят закончить этот конфликт», — подчеркнул Джонсон.

Бывший аналитик ЦРУ назвал потенциальных заказчиков предполагаемого покушения. Это лояльные бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному военные, неонацистские группировки или даже мэр Киева Виталий Кличко, который претендует на роль следующего президента страны.

Зеленский столкнулся, на его взгляд, с «серьезными внутренними усобицами».

Ранее Джонсон заявил, что только смерть Зеленского спасет остатки Украины. Он предположил, что российские военные физически устранят украинского лидера после 20 мая, когда истекут его президентские полномочия.