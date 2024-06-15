Зеленского предупредили о лазейке в соглашении с США

NYT: США могут в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с Украиной

Фото: РИА «Новости»

Договор о гарантиях безопасности между Украиной и США, подписанный в четверг лидерами двух стран Владимиром Зеленским и Джо Байденом, содержит пункт об одностороннем расторжении. На это указала американская газета The New York Times.

«В подписанном соглашении о безопасности есть такой пункт мелким шрифтом: „Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам“», — сообщило издание.

Газета отметила, что прошедший недавно саммит G7 может стать последним для Байдена, а новый хозяин Белого дома сможет расторгнуть договор в одностороннем порядка. Как когда-то сделал экс-президент Дональд Трамп, разорвав соглашение с Ираном в 2018 году. Если Трамп придет к власти в США, то он может согласиться на условия России и оставить за ней территории ее новых регионов.

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