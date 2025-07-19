Политик Филиппо: Зеленский должен отказаться от власти ради мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен отказаться от власти ради мира в стране. Такое предложение в социальной сети X высказал французский политик Флориан Филиппо.

«Зеленский должен уйти. Его не избирали 16 месяцев, ситуация вызывает много споров. Кукловоды из НАТО должны перестать его использовать», — подчеркнул он.

Филиппо также призвал власти Франции не давать Украине технику и деньги для продолжения боевых действий. Тем более, подчеркнул он, республика не должна даже и размышлять об отправке солдат на фронт.

Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились еще в мае 2024 года, однако выборы в стране отменили по причине военного положения.

Ранее стало известно, что главу киевского режима могут силой убрать с поста и передать власть бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.