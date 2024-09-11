Президент Украины Владимир Зеленский ведет информационную войну против ФРГ, чтобы добиться большей военной поддержки от Германии. Такое заявление сделал немецкий полковник в отставке Ральф Тиле в интервью каналу N-TV .

«Зеленский ведет против нас постоянную информационную войну. Он использует СМИ, с помощью которых он хочет заставить нас поставлять Украине оружие большей дальности», — сказал он.

По его мнению, Зеленский хочет сделать Германию участником конфликта с Россией. Но сценарий борьбы с РФ, как подчеркнул он, должен противоречить целям немецких политиков, если они заинтересованы в благополучии ФРГ.

Тиле признался, что не хочет, чтобы Германия стала участником конфликта с Россией.

Как сообщило РИА «Новости», Зеленский снова выпрашивал средства противовоздушной обороны и ракеты у своих союзников. На базе Рамштайн он потребовал от НАТО увеличить поставки.