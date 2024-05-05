Мир 05 мая 2024, 18:54 Зеленского обвинили в предательстве памяти своего деда-красноармейца МИД РФ обвинил Зеленского в предательстве памяти своего деда-участника ВОВ РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский предал память своего деда, участника Великой Отечественной войны. Об этом написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Сообщение дипломат разместил в связи со столетием со дня рождения участника боев против немецко-фашистских захватчиков Семена Ивановича Зеленского, внуком которого является нынешний глава украинского государства.

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Поведение Владимира Зеленского, который публично приветствовал в парламенте Канады Ярослава Гунько — экс-бойца дивизии СС «Галичина», отметившейся зверствами в отношении поляков, евреев, белорусов и словаков, — это, по словам Мирошника, повод задуматься, почему нынешний украинский лидер предал память своего деда-красноармейца, боровшегося с фашистами и их пособниками.

«Как нужно было спустить спустить в унитаз воспитание, чтобы сначала якобы нести цветы деду-красноармейцу на могилу, а потом зиговать в Канаде убийце-бандеровцу, которого дед не добил когда-то?!» — задал вопрос Мирошник.

Тернопольский областной совет Украины наградил Гунько почетным знаком отличия имени Ярослава Стецько нацисту за «весомый личный вклад в оказание помощи ВСУ».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «передозом» заявление Зеленского о том, что Бог якобы носит украинский шеврон на своем плече.