Зеленского обвинили в невменяемости после отказа в интервью Карлсону

Соскин: Зеленский оскорбил Такера Карлсона, грубо сорвав интервью с ним

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский публично оскорбил американского журналиста Такера Карлсона, когда сорвал с ним интервью. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале.

«Это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова <…>. Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное, совершенно невменяемое поведение», — сказал он.

По мнению аналитика, слова Карлсона свидетельствуют о том, что киевские власти согласились на беседу. Заявление Никифорова указало на срыв договоренностей. Соскин выразил уверенность, что пресс-секретарю приказали сказать именно так.

Эксперт добавил, что после такого публичного оскорбления журналист может начать расследование в отношение Зеленского на предмет коррупции.

Обозреватель Такер Карлсон накануне сообщил, что планирует выпустить интервью с Зеленским. Точной даты выхода видео он не назвал, отметив, что добивался этой беседы примерно два года. Однако на Украине отвергли возможность встречи президента с Карлсоном.

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