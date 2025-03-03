Зеленского назвали подходящим для палаты № 6 экземпляром

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно запланировать путь от психушки до тюрьмы. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, мания величия Зеленского уже развилась до степени психического расстройства. Симоньян напомнила о пагубной привычке украинского лидера и предложила сначала определить его на лечение в наркоклинику.

«Дальше — психушка, нейролептики, чтобы вылечить, ну и дальше уже тюрьма», — добавила главред.

Оценивая поведение Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в США Симоньян напомнила, что у Чехова есть повесть «Палата № 6». В литературном произведении говорится, что, если психушки и тюрьмы существуют, то в их должен кто-то сидеть. Поэтому Зеленский — подходящий для этого экземпляр, резюмировала журналистка.

Также Симоньян отметила, что на встрече с Трампом Зеленский вел себя как отпетая свинья.