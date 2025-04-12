Президент Украины Владимир Зеленский не сможет помешать развитию отношений между Россией и США. Об этом в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
«Наркофюрер отчаянно пытается вбить клин между Россией и США. У него ничего не получается», — отметил журналист в публикации.
Боуз подчеркнул, что нынешняя нормализация диалога между двумя супердержавами станет фундаментом их отношений в долгосрочной перспективе, тогда как Зеленский останется лишь плохим воспоминанием.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию и встретился с российским лидером Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры длились 4,5 часа. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Встреча Путина и Уиткоффа проходила в закрытом формате.
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