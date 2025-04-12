Журналист Боуз: у Зеленского не получится помешать отношениям России и США

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет помешать развитию отношений между Россией и США. Об этом в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Наркофюрер отчаянно пытается вбить клин между Россией и США. У него ничего не получается», — отметил журналист в публикации.

Боуз подчеркнул, что нынешняя нормализация диалога между двумя супердержавами станет фундаментом их отношений в долгосрочной перспективе, тогда как Зеленский останется лишь плохим воспоминанием.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию и встретился с российским лидером Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры длились 4,5 часа. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Встреча Путина и Уиткоффа проходила в закрытом формате.