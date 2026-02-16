Зеленского назвали агрессивным пьяницей после заявления о россиянах

В Госдуме назвали президента Украины Владимира Зеленского неадекватным и агрессивным пьяницей. Такое мнение высказал депутат от партии «Новые люди» Амир Хамитов в беседе с РИА «Новости» .

Поводом для комментария стало заявление Зеленского, где он в нецензурной форме потребовал выслать россиян, их семьи и детей из западных стран.

«Этот вконец оборзевший персонаж больше напоминает не чиновника высокого ранга, а завсегдатая рюмочной», — сказал Хамитов.

Депутат добавил, что Зеленский ведет себя как хозяин, хотя всем, кроме него, видно, что он просто неадекватный и агрессивный пьяница. Кроме того, президент давно перешел границы даже формальных правил приличного поведения. Сначала просил по миру деньги и оружие, затем устраивал истерики в Белом доме, после чего перешел к хамским замечаниям в адрес лидеров государств.

По словам парламентария, людей с подобным поведением обычно удаляют из общественных мест, а если их вынуждены терпеть, то не ведут с ними серьезных дел. Хамитов отметил, что, на его взгляд, подобные заявления уже невозможно оправдывать и европейскому терпению вскоре придет конец.

«И тогда, как и у любого дебошира, у этого клоуна наступит жестокое похмелье» — заключил депутат.